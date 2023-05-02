طريقة التقديم على وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة.. رواتب مجزية

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثير من الشباب عن كيفية التقديم على فرص العمل التي يعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة ، والتي تأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة.

ويكشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة بشكل دوري عن فرص عمل ووظائف خالية للشباب من الجنسين في مختلف التخصصات بمزايا تأمينية ورواتب مجزية.

وفي بيانه الأخير، كشف الجهاز عن توافر فرص عمل لأصحاب المؤهلات المتوسطة بفروع أحد المطاعم بأكتوبر (الحصري والشيخ زايد) و حدائق الأهرام

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المطلوبة "عضو فريق" للذكور فقط ولا تقبل الطلبة، وتشترط ألا يقل مؤهل المتقدمين عن متوسط، مع وجود موقف من التجنيد، وأن يتراوح سنهم بين 21 و 33 سنة، والعمل لمدة 9 ساعات، مشيرة إلى أن الوظائف توفر مرتبات مجزية و"إضافي"، وتأمين طبي واجتماعي.

وأعلن الجهاز توافر فرص عمل بإحدى شركات الأنظمة الأمنية، محددا شروط ومزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالى:

-الوظائف المطلوبة: مراقبين أمن داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

-المؤهل بداية من محو أمية.

-السن من 18 حتى 55 سنة.

-فترة العمل: 12 ساعة.

-الإجازات: 26 يوم عمل و4 أيام إجازة.

المزايا: يوجد سكن بالهرم - ومواصلات من ميدان الجيزة.

وأوضح الجهاز مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، مشيرا أن الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

ونوه إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198.