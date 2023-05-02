اليوم السابع
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طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة بالقوى العاملة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:10 م
طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة بالقوى العاملة.. تعرف عليها وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته باحتفالية عيد العمال، أمس الإثنين، بتنفيذ حزمة من الإجراءات لصالح حماية العمالة غير المنتظمة، من بينها: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
 
وللتسجيل ضمن فئة العمالة غير المنتظمة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، يتم التوجه إلى مقر مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، وطلب التسجيل بالعمالة غير المنتظمة، والاستعلام عن الأوراق المطلوبة لكل مهنة.
 
وتعمل وزارة القوى العاملة، حاليا مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات  لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، كما جارى تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها: عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.
 
وقد بلغ دعم العمالة غير المنتظمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى فترة كورونا، 4.586 مليار جنيه منح تم صرفها على 6 دفعات، ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة ب 1.4 مليار جنيه، كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر  والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما تعكف وزارة القوى العاملة على تنفيذه حاليا.
 

العمالة غير المنتظمة

تسجيل العمالة غير المنتظمة

منح العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة



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