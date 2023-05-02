اليوم السابع
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ضربة أمنية.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4.8 مليون جنيه بالإسماعيلية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 05:22 م
ضربة أمنية.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4.8 مليون جنيه بالإسماعيلية وزارة الداخلية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدرى الحشيش والبانجو، وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما مُتخذان من محافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وضبط بحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 
كما اعترف أحدهما بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، تمهيداً لتهريبها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس لترويجها على عملائه وبإستهداف المنطقة أمكن ضبط (كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1,500 طن)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,850,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية

مخدرات

الاسماعيلية

اخبار الداخلية



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