اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:58 م
أكرم القصاص
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ضبط 7 أطنان و 55 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:03 م
ضبط 7 أطنان و 55 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة رنجة فاسدة
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 7 طن 55 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك الادمى.
 
يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.
 
 

الطب البيطرى

الزراعة

لحوم غير صالحة

مديريات الطب البيطرى



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