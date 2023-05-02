ضبط مخدرات بقيمة مليوني جنيه خلال حملات أمنية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلاً سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,270,000 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.