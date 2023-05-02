اليوم السابع
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ضبط سائق يقود ميكروباص بدون ترخيص دهس طفلا فى عين شمس

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:42 ص
ضبط سائق يقود ميكروباص بدون ترخيص دهس طفلا فى عين شمس ارشيفية - ميكروباص
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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نجحت الداخلية في ضبط قائد سيارة بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بطفل وإحداث إصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفــــل سن 7 - مقيم بدائرة القسم) مـصاب بإضطراب بدرجة الوعى وبجروح متفرقة بالجسـم إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم .
 
بالإنتقال وسؤال (والـده - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال سير نجله بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة "ميكروباص" وفرت هاربة نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المُشار إليــها وقائدها وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

الداخلية

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دهس طفل

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