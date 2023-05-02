اليوم السابع
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ضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول فى الجيزة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:00 م
ضبط المتهمين بإجبار الأطفال على التسول فى الجيزة جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت  أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم إستغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، وإستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهم الإجرامى")، وبصحبتهم 4 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

وزارة الداخلية

جريمة التسول

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

تسول الأطفال



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