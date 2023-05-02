وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم بعد التأكد من قائمة الضيوف النهائية، لكن عائلة وأصدقاء الملك والملكة والملوك الأجانب والسياسيين وقادة العالم والمشاهير سيحضرون حفل التتويج في الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم 6 مايو الجاري، بعد وصول أفراد العائلة الملكية في موكب من قصر باكنجهام إلى الكنيسة.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وجميع من شغل منصبه من الأحياء إلى جانب وزراء الحكومة وزعيم المعارضة وزعيم حزب العمال كير ستارمر.

وقَبِل الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف الدعوة، على الرغم من كونه جمهوريًا ورغم الوعد الذي قطعه على نفسه بالتحدث في تجمع مؤيد للاستقلال في مدينة جلاسكو الاسكتلندية في نفس يوم التتويج، وهو ما لن يفعله الآن.

وأثارت زعيمة حركة "شين فين" في أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل انتقادات من البعض بقبولها الدعوة لحضور الحفل، فيما قالت أونيل إنها ستذهب لدفع "السلام والمصالحة"، على الرغم من كونها "جمهورية".

كما سيحضر التتويج كبار المسؤولين من 203 دولة، بما في ذلك حوالي 100 رئيس دولة.

ولن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن الحفل، لكن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإنكار أن هذه الخطوة "ازدراء"، وبدلًا من ذلك ستمثل السيدة الأولى جيل بايدن الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه سيكون هناك لإظهار "صداقته واحترامه وتقديره" للمملكة المتحدة.

كما سترسل ألمانيا وإيطاليا رئيسيهما الشرفيين فرانك فالتر شتاينماير وسيرجيو ماتاريلا بدلًا من رئيسي الحكومتين أولاف شولتس وجورجيا ميلوني. كما سيحضر نائب الرئيس الصيني هان تشانج حفل التتويج.