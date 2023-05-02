صحة كفر الشيخ: إغلاق منشآت طبية مخالفة والمرور على 150 مستشفى وعيادة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإدارى للمنشآت المخالفة.

ومرت الحملة على 150 منشأة طبية وذلك بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 2 منشأة طبية مخالفة تُدار بدون ترخيص في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتشميعها بالشمع الأحمر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار قرار غلق 44 منشأة أخرى، بإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومنسق الحملات عمرو قنديل.

تأتي هذه الحملات لمتابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» في نطاق محافظة كفر الشيخ، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار الحملات الأسبوعية لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافي السلبيات، لرفع المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة.