صحة المنوفية: 469 زيارة ميدانية لإدارة العلاج الحر خلال أبريل

المنوفية - محمود شاكر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن قيام إدارة العلاج الحر بعدد كبير من الحملات التفقدية من أجل الحفاظ على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور المكثف لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.

وتم المرور علي 469 منشأة طبية ميدانية شملت 271 عيادة خاصة 112 معمل تحاليل 16مركز بعمليات 11مركز علاج طبيعي 22 محل نظارات 21 مستشفي أسفرت عن وجود 208 منشأة مطابقة و 149منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وغلق عدد 41 منشآة واستصدار قرار غلق ل47 منشأة ، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى33 منشأة، و44 مخالفة لاشتراطات الترخيص كما تبين وجد 98 منشأة غير مرخصة .

وقامت إدارة العلاج الحر أيضا بالمرور علي جميع الحضانات الموجوده بنطاق المحافظة لمتابعة المخالف منها، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين ، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية علي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.