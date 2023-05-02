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شريان تنموى.. محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية لجامعة الدول فى 3 دقائق

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:00 ص
شريان تنموى.. محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية لجامعة الدول فى 3 دقائق محور كمال عامر
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا حديثة لمسار محور الفريق كمال عامر الجديد، وذلك بعد تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم.

وأكدت المحافظة أن المحور الجديد يعد أول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، منوهة أن المحور الجديد يربط العديد من الكتل السكنية وأهمها المنيب، والهرم، وفيصل، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج.

وأشارت إلى أن المحور ساهم فى إعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، وأضاف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ووفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مؤكدة: "4 دقائق فقط كافية للانتقال من العمرانية إلى جامعة الدول العربية بالمهندسين إذا كنت مستخدماً لمحور الفريق كمال عامر".

 

جانب من المحور
جانب من المحور

 

جانب من محور كمال عامر
جانب من محور كمال عامر

 

محور كمال عامر
محور كمال عامر

 


محور كمال عامر

منطقة المهندسين

شارع جامعة الدول

الدائري

الجيزة



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