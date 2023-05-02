شاهد فعاليات البطولة المفتوحة للفروسية بوزارة الداخلية

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو تنظيم وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية (البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز - بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد "الحلقة الأولى") بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة والذى يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

أُقيمت فعاليات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز خلال الفترة من 7-8 /4/2023 ليلاً على الأضواء الكاشفة على ملعبين رئيسيين وثلاثة ميادين إحماء للخيول.. وذلك بمشاركة أكثر من (120 فارساً وجواداً) فى مباريات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات من مختلف الارتفاعات.

كما تم إقامة بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد "الحلقة الأولى" خلال الفترة من (12– 13/4/ 2023) ليلاً على الأضواء الكاشفة ، حيث شارك فى البطولة أكثر من (30 فارساً وفارسةً وجواداً) حيث اتسمت أجواء فعاليات البطولة منذ افتتاحها بالمظهر المشرف والحضاري لمصر والتنظيم الاحترافي الذى يماثل إقامة مثل تلك البطولات على المستوى الدولى.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة ، انعكاسا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن انتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها.. كما تم تهيئة وتطوير وادى الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً خلال شهر رمضان المعظم من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى فى مختلف منافسات البطولة وسط أجواء احتفالية وطنية بحضور أعضاء الاتحاد المصرى للفروسية وممثلي لجان التحكيم.

ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.