سياح العالم يستمتعون بزيارات طريق الكباش خلف مكتبة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مكتبة مصر العامة فى منطقة الكرنك بمدينة الأقصر، زيارات سياحية مميزة من حول العالم للاستمتاع بجولة على طريق الكباش الفرعونى من الأعلى خلف المكتبة، بجانب مشاهدة عرض (culturama) داخل المكتبة الذي يعتبر بانوراما التراث والتعرف على ملامح وآثار الحضارة الفرعونية بمختلف العصور التاريخية.

وتقوم الأفواج السياحية من حول العالم، بزيارة قاعة المصريات بالمكتبة والتى تم تجهيزها بكافة الوسائل التى استخدمها المصرى القديم، كما يزورون الجانب الخلفي من المكتبة المطل على طريق الكباش ، ويتابعون العمل فى المشروع القومى الذى يتم حالياً لإحياء الطريق ومن المنتظر افتتاحه مع نهاية العام الجارى.

ومن جانبه يقول الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، إن الأعمال مستمرة فى طريق الكباش، يوميا هناك أعمال ترميم وتطوير واكتشافات من خلال أعمال الحفائر التى تتم بالطريق، فتم العثور على أجزاء من مباني التى تعود للعصر الرومانى وتم إضافتها للطريق.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه جارى أعمال الحفائر للعثور على باقى أجزاء المباني التي تم إضافتها للطريق حتى تكتمل الرؤية بالكامل، وخلال أعمال الحفائر بالمنطقة يتم العثور على العديد من الشواهد التي تنتمي للعصور المختلفة أبرزها من العصر البطلمى والرومانى، كانت مثلت إضافات لطريق الكباش، فليس الأمر فى طريق الكباش مجرد رصيف حجري وتماثيل تم وضعها على جانبي الطريق ولكن هناك مباني أخرى ملحقة بالطريق.

وأوضح الدكتور مصطفى الصغير، أنه منذ افتتاح طريق الكباش تم ترميم عدد كبير من التماثيل الموجودة على جانبي الطريق وتم زيادة عدد التماثيل الكاملة في الطريق، حيث كان هناك قواعد كثيرة لا يوجد عليه تماثيل، ومع استمرار أعمال الحفائر ظهر العديد من تلك التماثيل فيتم إعادة تركيبها مرة أخرى بالأجزاء التي تم اكتشافها، فنحن بصفة دورية نعمل فى الترميم وتطوير وفى التنقيب أيضا، إلى جانب إقامة الفعاليات المختلفة، ومشاركة المجتمع المدنى وزيارات المدارس.