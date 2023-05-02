جنيف (أ ش أ)

ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن سفينة تابعة لها أنقذت 300 مهاجر فى منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت المنظمة - فى تغريدة على منصة التدوينات المصغرة "تويتر" - إلى أن السفينة أنقذت أمس حوالي 300 شخص، بينهم العديد من النساء والأطفال، والذين كانوا يبحرون على متن قارب خشبي مكتظ بالأشخاص ويواجه مصاعب جمّة، موضحة أن عملية الإنقاذ استغرقت حوالي أربع ساعات، وأن كافة المهاجرين بأمان على متن السفينة، ويتلقون المساعدة.

يذكر أنه فى مارس الماضى، أنقذت سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود 190 مهاجرا فى البحر المتوسط، بينهم عدد كبير من القصر غير المصحوبين بذويهم، بحسب "روسيا اليوم".

وأفادت المنظمة بأن طاقم سفينة "لويز ميشيل" عثر على المهاجرين ليلا.

وذكرت مؤسسة "لويز ميشيل" أنها "عثرت على قارب خشبي مزدحم على نحو خطير على متنه 190 راكبا، مضيفة أن طاقمها وزع سترات نجاة وحافظوا على استقرار الوضع.

وذكرت أنه تم نقل المهاجرين إلى سفينة "جيو بارينتس" التى تشغلها منظمة أطباء بلا حدود التى ترفع علم النرويج.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن السلطات الإيطالية نصحتهم بالإبحار إلى باري المطلة على البحر الأدرياتيكى .

وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية صادرت سفينة "جيو بارينتس" في نهاية فبراير وتم احتجازها 20 يوما، كما تم فرض غرامة على السفينة بقيمة 10 آلاف يورو (10800 دولار).