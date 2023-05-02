وأشارت المنظمة - فى تغريدة على منصة التدوينات المصغرة "تويتر" - إلى أن السفينة أنقذت أمس حوالي 300 شخص، بينهم العديد من النساء والأطفال، والذين كانوا يبحرون على متن قارب خشبي مكتظ بالأشخاص ويواجه مصاعب جمّة، موضحة أن عملية الإنقاذ استغرقت حوالي أربع ساعات، وأن كافة المهاجرين بأمان على متن السفينة، ويتلقون المساعدة.