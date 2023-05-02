وقالت السفارة الروسية، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، إنها "أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية".

جاء ذلك على خلفية اقتحام قوات الأمن البولندية يوم السبت الماضي مقر المدرسة التابعة للسفارة الروسية في وارسو والاستيلاء عليها بالقوة، بعد أن طلبت القوات من أعضاء هيئة التدريس إخلاء المبنى. ووصفت سفارة روسيا في بولندا خطوات السلطات البولندية بأنها غير قانونية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعتبر اقتحام السلطات البولندية لمدرسة السفارة الروسية في وارسو انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا لعام 1961 وتعديا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا. وتعهدت الوزارة بأن خطوات وارسو لن تستمر من دون رد حازم من جانب موسكو.

