زيلينسكي ورئيس وزراء نيوزيلندا يبحثان التعاون الدفاعي

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز التعاون في قطاع الدفاع والقضايا الإنسانية، وضرورة توحيد دول منطقة المحيط الهادئ لدعم أوكرانيا.



وقال زيلينسكي، الاثنين "أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز، وشكرته على المشاركة في تدريب جيشنا.. نحن نعتمد على استمرارها وزيادة التعاون في القضايا الدفاعية والإنسانية، وناقشنا أهمية توحيد دول منطقة المحيط الهادئ لدعم أوكرانيا".



وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد اجتمع بوزير الدفاع النيوزيلندي أندرو ليتل، حيث ناقشا سبلا إضافية لتعزيز تعاون البلدين.



ومن ناحية أخري، وجهت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك الشكر لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية لدورها في حماية الأجواء الأوكرانية خلال الهجوم الصاروخي الروسي.



وقالت برينك، في تغريدة على "تويتر"، إن "روسيا أطلقت مجددا صواريخ في عمق الليل على المدن الأوكرانية حيث ينبغي أن يتمكن المدنيون، ومن بينهم الأطفال، من النوم بأمان وسلام".



وأضافت: "ممتنة لأولئك الذين يحمون سماء أوكرانيا"، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل الجاد والسريع لدعمهم وزيادة قدراتهم على التصدي للهجمات الروسية على شعب أوكرانيا.



وكانت القوات الروسية قد شنت هجمات صاروخية على أوكرانيا الليلة الماضية، وأطلقت 18 صاروخ كروز، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من تدمير 15 صاروخا منهم.