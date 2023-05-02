اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 05:37 م
أكرم القصاص
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روسيا تستدعى القائم بالأعمال البولندى بعد مصادرة مدرسة روسية فى وارسو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 05:24 م
روسيا تستدعى القائم بالأعمال البولندى بعد مصادرة مدرسة روسية فى وارسو روسيا - أرشيفية
وكالات

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استدعت الخارجية الروسية الثلاثاء، القائم بالأعمال البولندي في موسكو بعد أن صادرت السلطات البولندية مبنى المدرسة الثانوية الروسية في وارسو وسط توترات بشأن النزاع في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية أنّ القائم بالأعمال البولندي في موسكو جاسيك سلاديوسكي وصل ظهراً إلى الوزارة بعد ساعات قليلة من تسليم السفارة الروسية في وارسو مذكرة احتجاج إلى السلطات البولندية بسبب المصادرة التي تمّت السبت والتي وصفتها روسيا بأنّها "عمل غير قانوني".

 

 


روسيا

بولندا

وزارة الخارجية الروسية

وارسو



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