روسيا تستدعى القائم بالأعمال البولندى بعد مصادرة مدرسة روسية فى وارسو

استدعت الخارجية الروسية الثلاثاء، القائم بالأعمال البولندي في موسكو بعد أن صادرت السلطات البولندية مبنى المدرسة الثانوية الروسية في وارسو وسط توترات بشأن النزاع في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.



وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية أنّ القائم بالأعمال البولندي في موسكو جاسيك سلاديوسكي وصل ظهراً إلى الوزارة بعد ساعات قليلة من تسليم السفارة الروسية في وارسو مذكرة احتجاج إلى السلطات البولندية بسبب المصادرة التي تمّت السبت والتي وصفتها روسيا بأنّها "عمل غير قانوني".