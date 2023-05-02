اليوم السابع
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رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونة فى الهرم

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:48 م
رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونة فى الهرم رفع رتش ومخلفات بأرض الشونه فى الهرم
كتبت – مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة بكافة قطاعات المحافظة للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات، من خلال التواجد الميدانى والتقييم الدورى لأداء الأحياء والمراكز والمدن فى ملف النظافة ورفع المخلفات.

وانطلاقاً من الجهود اليومية لتحسين منظومة النظافة، رفعت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل حوالى 10 الاف طن من مخلفات الرتش المتراكمة على مدار فترات زمنية بمنطقة أرض الشونة بشارع كعبيش بجوار الطريق الدائري نطاق حى الهرم، وذلك من خلال 300 نقلة بسيارات ومعدات الشركات العاملة في النظافة. 

وأضاف اللواء أحمد راشد أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بمنطقة ارض الشونه قد تم تكليف رئيس الحى وهيئة النظافه بالدفع بفرق النظافه والمتعهدين لرفع كافه التراكمات الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً مؤكداً على التعامل الفورى مع مايتم رصده من مخلفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئي أو الجمالي.

وأشار المحافظ ان جهود رفع المخلفات مستمرة لليوم الخامس على التوالي حتي يتم رفعها بالكامل، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الجهود الخاصة بتحسين مستوي النظافة ورفع مخلفات القمامة والرتش بمختلف القطاعات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وللحفاظ على المظهر الحضاري بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونه فى الهرم (2)
رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونه فى الهرم
 
رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونه فى الهرم (3)
رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونه فى الهرم
 
رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونه فى الهرم (4)
رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونه فى الهرم
 
رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونه فى الهرم (1)
رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بأرض الشونه فى الهرم

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