رصد كافيه يعتدى على حرم الطريق بالدقى.. والحى يمشط الشوارع من الإشغالات

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة مسائية مكبرة لإحكام السيطرة على مخالفات الكافيهات والمطاعم ورفع إشغالات الأكشاك والمحال التجارية من الشوارع والطرق، والتأكد من التزام المحال بمواعيد الغلق المقررة رسميا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال الحملة رصد الحي كافيه شهير بشارع جامعة الدول العربية يستغل مساحة جانبية دون تصريح، وتم رفع كافة الإشغالات لإيقاف استمرار المخالفة، كما تم المرور على المحال التجارية لمتابعة الغلق في المواعيد المقررة، وذلك في شوارع "السودان، ويثرب، والتحرير، وسليمان جوهر".

وشهدت الحملة مراجعة تراخيص الكافيهات والأكشاك والمحال المخالفة بإشغال الطريق العام، وكذا المخالفة لاشتراطات الترخيص، إلى جانب معاينة كباري المشاة بمنطقه ناهيا وكوبري الخشب لتيسير حركة المشاة، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.