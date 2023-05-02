رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق يشهد عرس حصاد القمح شرق قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اليوم رسميا موسم حصاد القمح في زمام الوحدة الزراعية بقرية جلبانة التابعة للإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، بحضور اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، نيابة عن محافظ الاسماعيلية اللواء شريف بشارة، والمهندس نفادي محمد حسين مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق ويسرى فخري المسئول الإدارى بالإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والعديد من القيادات مركز ومدينة القنطرة شرق وقرية جلبانة والعديد من مهندسي الادارة الزراعية بالقنطرة شرق.

وقال المهندس نفادي محمد محمد حسين مدير إدارة القنطرة شرق الزراعية نسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام أسوة بالأعوام الماضية، حيث تم وضع خطة شاملة لتنمية منظومة الزراعة بالقنطرة شرق، ودعمة بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح فى شرق قناة السويس.

وأدار اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق حواراً مفتوحاً مع المزارعين للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول.

ووجه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لصوامع القنطرة شرق ، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام ، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مؤكداً أن سعر الأردب الذي قررته الدولة مناسب للفلاح وبنسبة زيادة عن العام الماضي تقارب الضعف.

وأعرب المزارعون عن سعادتهم لتواجد رئيس المدينة بينهم ومشاركتهم فرحتهم بحصد سنابل الذهب الأصفر والذي يُعد أحد المحاصيل الهامة والإستراتيجية والتي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.

وأشاد اللواء شبايك خلال يوم الحصاد بجودة المحصول، ونسبة الإنتاجية المرتفعة، كما أشاد بجهود المزارعين وجميع القائمين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي القومي.