اليوم السابع
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وما عليها من مبانٍ..

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: استرداد قطعة أرض بالتجمع الخامس لمخالفة الترخيص

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:36 ص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة: استرداد قطعة أرض بالتجمع الخامس لمخالفة الترخيص اعلان سحب الارض
كتب أحمد حسن

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صرح المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بإشراف مباشر من المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أسفرت عن تنفيذ قرار سحب واسترداد وإعادة ملكية قطعة أرض بالمنطقة السادسة بالتجمع الخامس، وتم إلغاء التخصيص وتحويل القطعة وما عليها من مبانٍ لملكية الجهاز، وذلك لمخالفة الرخصة الصادرة لقطعة الأرض وتحويلها بالكامل من سكنى إلى (تجارى ) بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه بالمرور الدورى لرئيس حي جاردينيا بالتجمع الثالث تم رصد بدروم بقطعة أرض بحي جاردينيا 3 تم تحويله لمخزن وتم التعامل مع المخالفة في وجود مدير تنمية التجمع الثالث ورئيس حي جاردينيا، واستكمال الإجراءات الإدارية الواجبة في هذا الشأن.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده



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