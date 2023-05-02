رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاءات مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، جولة تفقدية، بمشروع إنشاء العيادات الخارجية والتعليم الطبي، في إطار متابعته المستمرة للمشروعات الكبرى للجامعة والوقوف على الوضع الحالي للمشروع واستكمال بنائه وفق جدول زمني محدد، حيث يعتبر إنشاء مبنى العيادات الخارجية من أهم المشروعات الإنشائية التي تنفذها جامعة كفر الشيخ في الوقت الحالي.

رافق رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال جولته، الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي، ومسؤولى الشركة الوطنية للمقاولات " جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

أشار رئيس الجامعة، إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ، مؤكدًا أن المبنى يتكون من أرضى و 8 أدوار متكررة مساحة الدور الأرضي 2200م2 ومساحة الدور المتكرر 2200م2 وإجمالي مساحة المشروع 20000م2 ويضم " 48 " عيادة، وعدد "2 " غرفة للأشعة " أشعة فوق صوتية – أشعة سينية "، وعدد "12 " مدرج بسعة 100 فرد بإجمالي 1200 فرد، وعدد " 4 غرفة استراحة أطباء وعدد 12 صالة تشريح تعليمى، والمحولات والمولدات المركزية للمستشفيات الجامعية، وخدمات عامة " صيدلية مركزية، معامل، غرف إدارية ".

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى أقرب وقت، والبدء في تشغيله واستقبال المرضى، حيث تم الانتهاء من أعمال الدهانات الخارجية وتركيب الواجهات الانشائية للمبني وجاري الانتهاء من أعمال الدهانات الداخلية وتركيب الرخام وبورسلين الارضيات وسيراميك الحوائط، كما جاري الانتهاء من أعمال أرضيات خشب المدرجات وتجاليد الحوائط، وأعمال الاسقف المعلقة وعزل الصاج.