رؤساء أمريكا والولاية الثانية.. من ترشح لفترة أخرى ومن فشل؟

كتبت ريم عبد الحميد

لا يوجد رئيس يرغب فى ترك السلطة والامتياز الذى يرافق المنصب بعد فترة واحدة، وجو بايدن ليس استثناءً، وهو يمضى قدما نحو هذا حتى على الرغم من أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية الأمريكيين لا يريدون ترشحه لفترة ثانية.

وألقت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية نظرة على الرؤساء المعاصرين فى أمريكا الذين ترشحوا لفترة رئاسية ثانية ومتى اعلنوا ترشحهم ومعدلات تأييدهم.

بالنسبة لهارى ترومان، كان نائبا عندما توفى الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945 قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. وقرر ترومان أن يترشح لفترة كاملة، وأعلن ترشحه فى 8 مارس 1948. وكانت نسبة تأييده فى استطلاع أجرى قبلها بشهرين 53%. وكان من المتوقع أن يخسر ترومان الانتخابات العامة أمام الجمهورى توماس ديوى لكنه انتصر بفارق ضيق.

وفى 29 مارس 1952، أعلن ترومان أنه لن سيسعى لفترة رئاسية ثانية بعد أن خسر فى السباق التمهيدى فى نيوهامبشير أمام السيناتور إيستى كافلفور. وتدنت شعبيته إلى 22% فى ظل أزمة اقتصادية والحرب الكورية.

أما الرئيس الجمهورى ديوايت ايزنهاور، فكانت شعبيته 75% بعد إعلان حملة إعادة انتخابه فى 29 فبراير 1956. وكان قد عانى قبل أشهر من أزمة قلبية فى عمر الـ 64، مما أدى إلى شكوك حول ترشحه.. وبفضل قيادته العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية، اقنع ايزنهاور الأمريكيين أنه الزعيم المطلوب على القادة العالمية، وتغلب على منافسه الديمقراططى أدالى يتيفنسون.

أما جون كينيدى، فقد تم اغتياله عام 1963 قبل أن تتسنى له الفرصة ليترشح لفترة ثانية.

وكان ليندون جونسون نائبا وقت اغتيال كينيدى وسرعان ما ترشح لفترة رئاسية كاملة عام 1964، وحقق فوزا ساحقا على الجمهورى بارى جولدواتر.لكن شعبيته تراجعت بسبب حرب فيتنام والاضطراب الداخلى. وأعلن جونسون فى 31 مارس 1968 أنه لن يترشح لفترة رئاسية ثانية. أما الرئيس نيكسون فرغم فوزه بفترة ثانية، لكنه استقال بسبب فضيحة ووتر جيت. وبعد أن أكمل نائبه جيرالد فورد فترته وسعى لفترة كاملة له خسر أما الديمقراطى جيمى كارتر، بسبب عفوه عن نيكسون.

وقضى جيمى كارتر فترة واحدة، وخسر إعادى انتخابه أمام الجمهورى رونالد ريجان، الذى قضى فترتين.

بعد رونالد ريجان، جاء جورج بوش الأب، الذى خسر مساعى إعادة انتخابه عام 1992 امام الديمقراطى بيل كلينتون. واستمر الأخير فى البيت الأبيض ثمان سنوات، وتلاها كل من جورج بوش الأب وباراك أوباما ، ثمان سنوات لكلا منها. وانتخب دونالد ترامب عام 2016 لكنه فشل فى الفوز بفترة ثانية عام 2020.