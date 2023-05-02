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دولاب مخدرات.. تفاصيل التحقيقات مع رجل وسيدة متهمين بتجارة الهيروين بالخليفة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:00 ص
دولاب مخدرات.. تفاصيل التحقيقات مع رجل وسيدة متهمين بتجارة الهيروين بالخليفة حبس متهم_ارشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن الرجل والسيدة المتهمين بتجارة المخدرات في دائرة قسم الخليفة، اعترفا بتجارتهما غير المشروعة عن طريق إيصال المخدرات "هيروين" لعملائهما في دائرة القسم.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر بقصد الإتجار فى دائرة قسم الخليفة، وقررت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيماوى لإعداد تقرير بها، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص وسيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

هيروين

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