خروج قطار عن القضبان بروسيا فى عمل تخريبى

وكالات

خرج قطار مكون من 20 عربة عن القضبان في مدينة بريانسك في عمل تخريبي، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وفى سياق أخر، استدعت الخارجية الروسية الثلاثاء، القائم بالأعمال البولندي في موسكو بعد أن صادرت السلطات البولندية مبنى المدرسة الثانوية الروسية في وارسو وسط توترات بشأن النزاع في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.