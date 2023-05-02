اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خروج قطار عن القضبان بروسيا فى عمل تخريبى

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:24 م
خروج قطار عن القضبان بروسيا فى عمل تخريبى خروج قطار عن القضبان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خرج قطار مكون من 20 عربة عن القضبان في مدينة بريانسك في عمل تخريبي، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

 

وفى سياق أخر، استدعت الخارجية الروسية الثلاثاء، القائم بالأعمال البولندي في موسكو بعد أن صادرت السلطات البولندية مبنى المدرسة الثانوية الروسية في وارسو وسط توترات بشأن النزاع في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.


وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية أنّ القائم بالأعمال البولندي في موسكو جاسيك سلاديوسكي وصل ظهراً إلى الوزارة بعد ساعات قليلة من تسليم السفارة الروسية في وارسو مذكرة احتجاج إلى السلطات البولندية بسبب المصادرة التي تمّت السبت والتي وصفتها روسيا بأنّها "عمل غير قانوني".

 
 

روسيا

خروج قطار عن القضبان

مدينة بريانسك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة