حبس لص كشافات الإنارة بمنشأة ناصر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة كشافات إنارة من داخل مخزن بدائرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (6 كشافات إنارة - 12 لوح صــاج) مـــن داخل مخزن الخردة "ملكه" بدائرة القســـم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبتطوير مناقشتـــه إعترف بأنه وراء إرتكاب واقعة سرقة باب حديد من داخل مخزن خردة بدائرة القسم ، ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) وتم بإرشــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها ، وبإستدعاء المجنى عليهمـــا تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.