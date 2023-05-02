جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة ترشيد الكهرباء بطنطا والسنطة

الغربية - عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة ليلية مفاجئة لمتابعة أعمال ترشيد الكهرباء بمركزي السنطة وطنطا، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتفقد محافظ الغربية عدة مناطق في حي أول وثان طنطا، قرى مركز طنطا، ومدينة وقرى مركز السنطة، تابع خلالها الالتزام بتنفيذ قرار ترشيد الكهرباء في الشوارع، الميادين العامة، المصالح الحكومية، المساجد، مراكز الشباب، المحال التجارية واللوحات الإعلانية.

وحرص المحافظ على الحديث مع أصحاب المحال التجارية بعدم استخدام الإضاءة المبهرة في واجهة المحلات والاكتفاء بإضاءة اليافطة، وذلك مساهمة في ترشيد الكهرباء للصالح العام.

ووجه رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية، وذلك بتخفيض إنارة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75 ٪ بإنارة عمود كهرباء وإطفاء عمودين على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، وباستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء مثل "غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، بالإضافة إلى ترشيد الإنارة بالإعلانات المُضيئة وفصلها في تمام الساعة 10 مساء.

وفي سياق آخر تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل تلك المراكز، موجهاً إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالسير عكس الاتجاه والانتظار في الممنوع.