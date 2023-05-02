جهاز الاحصاء: 252.1 مليون نسخة موزعة محلياً وخارجياً للصحف العامة عام 2021

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المــوافق 3 مايو من كل عام والذي أقرته منظمة اليونسكو عام 1993.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو وكان المؤتمر قد عقد لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة وبعد مرور ثلاثين سنة على اعتماد هذا المؤتمر لا تزال العلاقة التاريخية بين حريّة التقصّي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة وبين المنفعة العامة من جهة أخرى تحظى بذات القدر من الأهمية، وسوف تقام سلسلة من الاحتفالات لإحياء الذكرى الثلاثين لاعتماد المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ عدد الصحف العامة التي صدرت 61 صحيفة عامة عام 2021 مقابل 59 صحيفة عامة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها3.4٪، وبلغ عدد الدوريات (وهي الموضوعات ذات الطابع العام او المتخصصة) لكل من القطاعات (الحكومي/ العـام / الأعمال العام التي تصدر محلياً) 39 دورية عام 2021.

وبلغ عدد النسـخ الـموزعة للــصحــف الــعـامــة محلياً وخارجياً 252.1 مليـون نسخة عــام 2021مقابــل 199.1 مليون نسخة عـــام 2020 بنسبة زيادة قدرها 26.6٪، كما بلغ عـدد الدوريات التي يصــدرها القطــاع الخــاص محلياً 56 دورية بينما الموزعة خارجياً 31 دورية لعام 2021.