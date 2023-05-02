جارديان: روسيا تستهدف مخازن ذخيرة أوكرانية لتعطيل هجوم كييف المضاد

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الجارديان ان الهجمات الصاروخية التي شنتها روسيا امس مستهدفة مواقع في أوكرانيا من ضمنها مخزن للذخيرة وخط سكه حديد جنوب أوكرانيا الهدف منه عرقلة أي محاولة من جانب كييف لشن هجمات مضادة على مواقع روسية.

تأتي ضربات امس ضمن الموجة الثانية لسلسلة من الهجمات التي بدأتها القوات الروسية منذ 3 أيام، قالت الصحيفة ان كلا الجانبين يهدفان لعرقلة عمليات الإمداد والتموين لقوات الطرفين قبل هجوم الربيع المتوقع من جانب القوات الأوكرانية ضد أهداف روسية في جنوب وشرق أوكرانيا خلال الفترة القادمة.

في الوقت نفسه يؤكد الغرب وخلفاء أوكرانيا انهم قدموا لكييف كل المساعدات العسكرية واللوجيستية اللازمة والتي تضمن نجاح أي عملية عسكرية مضادة خلال الأيام القادمة.

اطلقت روسيا في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين بإطلاق 18 صاروخا من طراز كروز تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 15 منها إلا أن الصواريخ الثلاثة التي لم تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاطها أحدثت خسائر كبيرة.

وصرح مسئولون من وزارة الدفاع الروسية يؤكدون أن الهجمات حققت أهدافها بالكامل، موضحين أن الضربات تمكنت من تعطيل عمليات تصنيع الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى في أوكرانيا. وتقول مصادر أوكرانية أن الهجمات الروسية استهدفت مصنعا لإنتاج الوقود المستخدم في تشغيل صواريخ سوفيتية الصنع.

وكان مسؤلون أوكرانيون قد أعلنوا منذ عدة أيام، أن العملية العسكرية المضادة التي تعتزم كييف شنها على أهداف روسية سوف تبدأ في القريب العاجل.