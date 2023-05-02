توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة الجديدة وهيئة ميناء دمياط

كتب محمد صبحى

وقعت جامعة المنصورة الجديدة مذكرة تفاهم مع هيئة ميناء دمياط؛ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين ، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى.

ومن جانبه، أكد اللواء بحرى أحمد حواش حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة سُبل الدعم والمُساندة للطلاب من مُنطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية والنظرية والواقع العملي بالشراكة مع جامعة المنصورة الجديدة للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهنيًا ويكونوا قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل، معتبرًا أن هذا التعاون سيكون إضافة قوية خاصة وأن جامعة المنصورة الجديدة تقدم برامج تعليمية وتدريبية مُتميزة وسيحقق ذلك المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

وأكد الدكتور معوض الخولي على استعداد جامعة المنصورة الجديدة على التعاون مع هيئة ميناء دمياط، خاصة مع اهتمام الجامعة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة كذلك بالاستثمار في العنصر البشري، الذي يعُد أساس النجاح في مختلف المجالات، منوهًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر.

حضر توقيع مذكرة التفاهم من جانب الجامعة، الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتورة سارة البهلول مدير البرامج الهندسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وحضر من جانب إدارة هيئة الميناء، اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ولفيف من قيادات هيئة ميناء دمياط.