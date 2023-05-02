اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:54 م
أكرم القصاص
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توعية 2000 مواطن بمخاطر التدخين والمخدرات بقرى مركز زفتى ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:50 م
توعية 2000 مواطن بمخاطر التدخين والمخدرات بقرى مركز زفتى ضمن "حياة كريمة" جانب من عمل المبادرة
الغربية عادل ضرة

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أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالحملات التوعوية التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في إطار محور بناء الإنسان بقرى حياة كريمة.
 
تابع المحافظ قيام الصندوق بتنفيذ حملة طرق أبواب بمركز زفتى بقرى فرسيس، منشية العتر وكفر الزيتون، استهدفت مزارعي القمح خلال الحصاد، والمحال التجارية وبائعي الخضر والفاكهة.
 
كما استهدفت الحملة طرق أبواب المنازل وحملات توعية بحضانات الأطفال وذلك بإجمالي مستهدف 2000 فرد للتوعية بمخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة والتوعية بالخط الساخن 16023لعلاج الإدمان بسرية تامة وبالمجان.
 
وأشار المحافظ أن الصندوق قد قام بالتعاون مع المحافظة على مدار العام السابق في تنفيذ عدد من الأنشطة والحملات داخل قرى مركز زفتى، كان أهمها تنفيذ 260 حملة طرق أبواب، 195 حملة ميدانية، 124 لقاءً أسريًا، 132 برنامجًا شبابيًا، 9 أمسيات ثقافية، إلى جانب تحويل 530 حالة لتلقي العلاج فضلا عن عدد آخر من الأنشطة التي ساهمت في تحقيق التوعية بمخاطر التدخين وكيفية العلاج من الإدمان.
 
 
جانب من عمل المبادرة
جانب من عمل المبادرة
 

محافظ الغربية

حياه كريمه

مخاطر التدخين

زفتي



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