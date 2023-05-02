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تكريم الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير ببورسعيد

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:03 م
تكريم الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير ببورسعيد شهد عمرو نبيل الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة المبدع الصغير
بورسعيد محمد فرج

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كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الطالبين الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير .
 
ومن جانبها رحبت وكيل الوزارة بالطالبين معربة عن سعادتها بهذا الانجاز الكبير، مشيرة إلى أن مدارس بورسعيد  تحظى بوجود العديد من المواهب في كل المجالات مشيدة بجهود المشرفين على الطلاب ومساهمتهم الفعالة في صقل مواهبهم وصولا للتنافسية.
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن الطالبة شهد عمرو نبيل جمعه المقيدة بمدرسة 23 ديسمبر الابتدائية قد حققت أداءً متميزا بالمسابقة في فرع الرسم عن الفئة العمرية الأولى.
 
وأضافت وكيل الوزارة أن الطالب يحيى محمد عبد الرؤوف المقيد بمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية قد حقق موهبة استثنائية بالمسابقة على مستوى الجمهورية في فرع الشعر عن الفئة العمرية الأولى.
 
وقدمت وكيل الوزارة شهادتي تقدير للطالبين تقديرا لانجازهما بحضور محمد عبد الرؤوف ولي أمر الطالب يحيى وإسراء الشافعي معلم التربية الفنية المشرف على الطالبة شهد، متمنية لهما دوام التقدم والرقي.
شهد عمرو نبيل الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة المبدع الصغير
شهد عمرو نبيل الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة المبدع الصغير

يحى محمد عبد الرؤوف الفائز بالمركز الأول فى مسابقة المبدع الصغير
يحى محمد عبد الرؤوف الفائز بالمركز الأول فى مسابقة المبدع الصغير
 
 

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