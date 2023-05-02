تعليم الغربية: استكمال إجراءات الكشف على المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم عن استكمال إجراءات الكشف الطبى والرياضى والاختبار الشخصى للمتقدمين لشغل وظيفة 30 ألف معلم لعمل معلم فصل مساعد ومعلم رياض اطفال، ممن قاموا بتأدية برنامج التأهيل التربوى

وذلك بالكلية الحربية علي أن يتم التقدم من خلال الموقع قبل التوجه إلى الكلية الحربية لسحب الملف.

https://mirtlaining.mod.gov.eg

وفيما يلي الخطوات المتبعة لاستكمال الاختبارات...