تعرف على طريقة توثيق عقد بيع السيارة فى الشهر العقارى

كتب سليم على

يتساءل العديد من المواطنين، "حول كيفية تسجيل عقد بيع وتوكيل سيارة" وزارة العدل سهلت على المواطنين تلك الخطوة من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية.

ورصد "اليوم السابع" في سطور خطوات تسجيل العقد عبر الإنترنت.

في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية والضغط على القائمة الرئيسية .

ثانيا: اختار خدمات ثم اختار خدمة مركباتي.

ثالثا: اختار تحرير توثيق عقد بيع مركبة ثم الدخول على بيانات المركبة من رقم اللوحة .

رابعا: إدخال بيانات الطرف الأول وهي الاسم والرقم القومي والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

خامسا: إدخال بيانات الطرف الثاني وهي الرقم القومي ورقم المصنع - رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي.

سادسا: إدخال العنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي ثم إدخال بيانات العقد وهي سعر السيارة وعدد السلندرات.

سابعا: إدخال بيانات استلام عقد بيع المركبة وهي اختيار المحافظة ومكتب التوثيق وموعد استلام التوكيل.