اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:46 ص
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تعرف على خدمات اللاجئين فى الكنيسة الكاثوليكية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:00 ص
تعرف على خدمات اللاجئين فى الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

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تهتم الكنيسة الكاثوليكية بخدمة قطاع كبير من اللاجئين، حيث يوجد فى مصر عدد كبير من اللاجئين.
 
ويقول الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا في الكنيسة الكاثوليكية المسئولة عن الأنشطة المجتمعية أن الكنيسة لاحظت وجود صعوبة لدى الاجئين فى التعامل مع المجتمع فحاولوا تعليمهم الثقافة المصرية عن طريق كورسات ودمج وسط المجتمع المصرى وتعليمهم اللغة العربية والتاريخ المصرى من خلال بعض الرحلات للأهرامات والمتاحف وتمكين اقتصادى من خلال بعض الحرف حتى يكون لديهم مصدر رزق. 
 
يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية يوجد بها خدمة فرح وعطاء وتعمل على مستويين أولها أماكن لكبار السن وبرامج روحية وثقافية وتكون تابعة للكنيسة ووزارة التضامن وهناك مبادرات أيضا تتمثل في رحلات أو مرافقة حال احتيال الأسرة لورق معاش أو تأمينات ويكون ذلك بالتعاون مع الجهات المحلية. 

الكنيسة

الكنيسة الكاثوليكية

اللاجئين



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