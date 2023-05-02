تعرف على العلاجات غير الدوائية لخفض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة القلق ، ومن الطبيعي أن تشعر بالقلق حيال ذلك. يقلق الكثير من المخاطر المرتبطة بارتفاع الكوليسترول وتكاليف الأدوية والآثار الجانبية المحتملة. قد يقترح طبيبك العقاقير المخفضة للكوليسترول أو غيرها من الأدوية لخفض الكوليسترول إذا ظلت مستوياتك مرتفعة وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) قد يستفيدون من العقاقير المخفضة للكوليسترول ، حيث تم ربطهم بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. ومع ذلك ، قد تأتي هذه الأدوية ببعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك ، مع توفر العديد من أنواع أدوية الكوليسترول المختلفة .

ولكن يمكنك إجراء بعض التغييرات البسيطة على نظامك الغذائي ونمط حياتك التي يمكن أن تكون مفيدة. على سبيل المثال ، قد يؤدي استخدام الطرق الطبيعية لتقليل الكوليسترول إلى تقليل الدواء الذي تحتاج إلى تناوله بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبعض المكونات الموجودة في أدوات المطبخ اليومية أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة.

قد يبدو خفض الكوليسترول بشكل طبيعي أمرًا صعبًا ومع ذلك ، فإن بعض الخطوات البسيطة في تغييرات نمط الحياة تجعل من السهل إدارة مستويات الكوليسترول في الدم.

1 - تناول الألياف بكثرة

يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على كلٍ من أشكال الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. أظهرت الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والذي يشار إليه غالبًا باسم "الكوليسترول الضار" نظرًا لزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2 - استهلك كمية كافية من الكركم

للحصول على أفضل النتائج ، يجب أن تدمج الكركم في وجباتك بانتظام. يقلل من تراكم الترسبات في الشرايين وله خصائص مضادة للجراثيم.

تشير الدراسات إلى أن تناول الكاري وأطباق الخضار التي تحتوي على الكركم يمكن أن يساعد في إدارة مستويات الكوليسترول . بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون شرب كوب من حليب الكركم قبل النوم مفيدًا.

3 - اشرب الشاي الأخضر

وفقًا للأبحاث ، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من المواد المضادة للأكسدة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ومستويات الكوليسترول الكلية في الجسم وتجعلك تشعر بالحيوية. لذا فإن تناول الشاي الأخضر كل يوم يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

4 - مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية المنتجة من زيت السمك

الأسماك وزيوتها مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية . تشمل المصادر الوفيرة بشكل خاص الرنجة والسردين وسمك السلمون المرقط وسمك السلمون والتونة والأسماك الدهنية الأخرى.