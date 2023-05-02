تشييع جثمانى شقيقين لقيا مصرعهما أسفل عجلات القطار بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شيع أهالي قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، جنازة شقيقان لقيا مصرعهما أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديدية من مكان غير مخصص بناحية قرية عرب البياضين بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

خرجت الجنازة من مسجد العلاوية في قرية بردين وتم دفن الجثامين في مقابر الأسرة بالقرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " عبد المحسن م ع" 17 عاما مقيم بردين وشقيقه " عبد الله" 11 عاما جثتين وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية من الانتقال والفحص، أثناء عبور الشقيقين مزلقان السكة الحديدية ناحية قرية عرب البياضين من مكان غير مخصص للعبور اصطدم بهما القطار القادم من الزقازيق- القاهرة، مما أسفر عن حدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما فى الحال ،وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.