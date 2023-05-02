تشميع محال في حى المناخ ببورسعيد لتقاعسهما عن سداد مستحقات الدولة

بورسعيد محمد فرج

قامت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ، اليوم الثلاثاء، بغلق وتشميع محلين تجاريين بمنطقة الكويت وتحرير عدة محاضر فى محلات أخرى؛ وذلك لمخالفتهما شروط التعاقد والترخيص وتقاعسهما عن سداد مستحقات الدولة منذ سنوات.

يأتى ذلك إستمرارًا للحملات المكبرة التى قام بها تنفيذى الحى والإدارات المعنية، للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لمراجعة شروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها والترخيص وكذا مدى تطبيق شروط التعاقد من حيث سداد مستحقات الدولة فى مواعيدها.

وكان دكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ قد شكل عدة لجان للمراجعة فى الوحدات السكنية والمحلات والتأكيد من الوضع القانونى تنفيذا لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح، ومن جانبه أكد بكرى أن الهدف هو تأكيد الوضع القانونى والتيسير على المواطنين وتقديم الحلول القانونية، مؤكدًا التشديد على حسن معاملة المواطن وتقديم كافة سبل الدعم.