اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في بولاق الدكرور

الثلاثاء، 02 مايو 2023 06:23 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في بولاق الدكرور أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص يقيم بمفرده داخل مسكنه في بولاق الدكرور. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص في حالة تعفن، وتم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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