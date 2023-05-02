تاجر مواد مخدرة يعترف بتوصيل بضاعته "دليفرى" فى الساحل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في منطقة الساحل بالقاهرة ، وبحوزته كمية من العقاقير المخدرة، بالاتجار بالمضبوطات، والتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن لقاءهم.

أضاف المتهم أنه يستخدم سيارة ميكروباص ملك شقيقه، لتوصيل المضبوطات لعملائه، وأرشد عن مصدر الحصول على المواد المخدرة من عاطل، وتخزينها بمسكنه تمهيدا للتواصل مع زبائنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد اتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه مستخدما سيارة ميكروباص.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، حال استقلاله سيارة "ميكروباص ، ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الساحل ، وعُثر بداخل السيارة المُشار إليها على (عدد 51 علبة من عقار فنتانيل المخدر بإجمالى 510 أمبول – عدد 8 شرائط من عقار تيدول المخدر بإجمالى 80 قرص – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.