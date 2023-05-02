بطاقة الخدمات المتكاملة.. تساعد ذوى الهمم فى الحصول على الخدمات المقررة

كتبت هند عادل

بطاقة الخدمات المتكاملة تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد ذوى الهمم في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

الفرق بين إعاقات المرحلتين الأولى والثانية:

-المرحلة الأولى المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة تشمل الإعاقات الشديدة الواضحة، على الشخص المتقدم مثل الشلل الرباعي والإعاقات الذهنية وضمور العضلات.

-تشمل المرحلة الثانية جميع الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة وكذلك الإعاقات المتوسطة باستثناء أمراض القلب واضطرابات التواصل والاضطرابات النفسية الانفعالية وكذلك صعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة.

-الفشل الكلوي لا يعد ضمن إعاقات المرحلة الثانية لكنه مرض مزمن.

-الإعاقة الحركية في طرف واحد تعد ضمن المرحلة الثانية للتقديم الإلكتروني للحصول على بطاقة الخدمات، بشرط تأثيره الشديد على الأداء الحياتي اليومى.

-وفيما يتعلق بالعين الواحدة فأكدت التضامن أنه يشترط لإدراج اعاقات العين الواحدة في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات شرط أن تكون أقل من 6/18، فينطبق عليها مفهوم الشخص ذوى الإعاقة.