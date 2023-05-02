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برلمانيون يشيدون بجهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:24 م
برلمانيون يشيدون بجهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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أشاد العديد من أعضاء مجلس النواب بجهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني، والسيطرة الكاملة على جميع المنابر على مستوى الجمهورية، والعناية بالمساجد وتكثيف الأنشطة الدعوية بها ، ومن هذه الإشادات :

النائب علاء قريطم قائلا : نشكر وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف لما قدمته من اهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، خاصة مساجد آل البيت كمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضى الله عنه)، والشكر موصول  للرئيس  عبد الفتاح السيسى لدعمه لوزارة الأوقاف واهتمامه بالمساجد .

وتابع بيان الوزارة، كما قال النائب نادر عبده :

جهود مبذولة تستحق الإشادة والتقدير لوزير الأوقاف ولوزارة الأوقاف منها فرش المساجد، وتكثيف الأنشطة الدعوية .

اما النائبة سهام بشاي والنائبة إيلاريا حارص :

شكرًا وزير الأوقاف لتعاونكم المثمر والجهود المبذولة من وزارة الأوقاف في فرش وترميم وصيانة المساجد .

وقال النائب  أحمد الشريف : إذا كانت القوات المسلحة تحفظ الحدود والشرطة تحفظ الأمن، فإن وزارة الأوقاف والأزهر يحفظون الدين والدنيا والأمة بنشر الفكر الوسطي المستنير، والجهود الكبيرة في أكاديمية التدريب والتأهيل جديرة بالشكر لأنها تتماشى مع المنهج الذي وضعه الله (عز وجل) : "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ".

وقال النائب يحيى الكدواني:اشيد بدور وزارة الأوقاف الريادي، ويؤكد: وزير الأوقاف أحدث طفرة كبيرة يشهد بها الجميع.

وقال النائب جمال فؤاد :شكر خاص لوزارة الأوقاف على رعايتها وعنايتها بالأطفال من خلال البرنامج الصيفي للطفل.

والنائبة  هيام الطباخ : نشكر وزارة الأوقاف على الجهود المبذولة خلال شهر رمضان المبارك فقد رأينا مساجدنا منابر تنويرية لنشر الفكر الوسطي المستنير خلال هذا الشهر.

والنائب علي بدر: نشيد بجهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني والنشاط الدعوي في رمضان، ويؤكد : المساجد كانت مختطفة قبل قدوم وزير الأوقاف، وكنا لا نستطيع الصلاة بها، ومع تولي وزير الأوقاف استعادت وزارة الأوقاف الدور الريادي في الحفاظ على المنابر والمساجد.

 وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة :الشكر لوزارة الأوقاف في محاربة التطرف، وسيطرتها سيطرة كاملة على جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وحسن استثمارها لأموال الوقف .

وقال النائب مجدي سيف :نشكر وزارة الأوقاف على الجهود المبذولة في عمارة المساجد وفرشها، ويؤكد : وزارة الأوقاف بها نخبة متميزة من الأئمة، ويشيد بدور أوقاف القليوبية.

 

اما النائب  أحمد حسين جودة قال : نشكر وزارة الأوقاف على اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) وصيانتها وفرشها .

 

والنائب  عبد النعيم حامد .نشكر وزارة الأوقاف على الجهد الدعوي بجميع المساجد .

 

والنائب  مكرم رضوان :نشكر هيئة الأوقاف لحفاظها على مال الوقف .

واختتم بيان الوزارة :يسرنا أن نتقدم بكل الشكر والتقدير لهؤلاء  النواب والمجلس الموقر ، مؤكدين على مواصلة التعاون مع المجلس الموقر و النواب المحترمين في كل ما يحقق ما نتطلع إليه جميعًا من أجل تقدم وطننا العزيز ورفعة شأنه في مختلف المجالات .

جاء ذلك خلال  الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء 2/ 5/ 2023م بمجلس النواب  برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.


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