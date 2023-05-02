اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المملكة المتحدة تنهى عملية إجلاء 2200 من رعاياها فى السودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:31 ص
المملكة المتحدة تنهى عملية إجلاء 2200 من رعاياها فى السودان عمليات الاجلاء من السودان
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، ان آخر الرحلات الجوية لإعادة المواطنين البريطانيين من السودان أقلعتا من مطار قرب ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، لتركز المملكة الان على جهودها الدبلوماسية لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وكانت آخر رحلة جوية عسكرية بريطانية قد أقلعت من مطار عسكري السبت، قرب العاصمة السودانية الخرطوم، وبذلك أجلت بريطانيا نحو 2200 شخص من السودان.

وقالت الحكومة البريطانية إنها أنهت رحلات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا العسكرية قرب الخرطوم، بعد تراجع طلبات المساعدة من المواطنين البريطانيين في السودان، "والوضع الأمني المتدهور" على الأرض، حيث أقلعت آخر طائرة عسكرية من القاعدة السبت.

ووردت تقارير عن غارات جوية ومعارك مستمرة خلال الأيام الماضية، رغم الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أعلنها الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

وقالت لندن إن عمليات الإجلاء من السودان "هي أطول، وأضخم عملية إجلاء جوي" من قبل أي دولة غربية، حيث شملت أكثر من 2197 شخصا، تم إجلاؤهم من منطقة حرب، ويضم العدد 1087 شخصا من دول أخرى بينها الولايات المتحدة وألمانيا.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن "الوضع يبقى هشا، وقدرتنا على الإجلاء يمكن أن تتغير في أي لحظة"، وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "نوجه الشكر لكل العاملين، وجنود الجيش، الذين شاركوا في الجهود الاستثنائية، لإعادة 2197 شخصا إلى بر الأمان من السودان حتى الآن، وهي أكبر عملية إجلاء تقوم بها دولة غربية".

وأضاف "بينما يتحول التركيز إلى عمليات الإغاثة، والجهود الدبلوماسية، سنستمر في بذل كل جهدنا للدفع نحو الوصول إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، ووقف العنف في السودان".

وتدرس الخارجية عدة خيارات بينها التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتنسيق جهود الإغاثة في السودان، لكن القلق يتمحور حول رغبة بعض المواطنين البريطانيين من أصول سودانية، استقدام أقاربهم الذين لا يحملون الجنسية.


المملكة المتحدة

السودان

الأمم المتحدة

بريطانيا

الخارجية البريطانية

الخرطوم

ازمة السودان



الموضوعات المتعلقة

الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان إلى موسكو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:22 ص

أمين عام الأمم المتحدة يعين منسقة للشئون الإنسانية فى السودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:31 ص

مجلس الوزراء الكويتي يقرر إرسال مساعدات إغاثية وطبية للسودان

الإثنين، 01 مايو 2023 09:30 م

قيادات تحالف الأحزاب المصرية يثمنون جهود الدولة المصرية بشأن عملية إجلاء المصريين من السودان.. ويوجهون الشكر للرئيس السيسى.. ويؤكدون: القيادة السياسية تدير الأزمة باحترافية شديدة للغاية

الإثنين، 01 مايو 2023 09:26 م

وزيرة الهجرة: إجلاء 60% من المصريين بالسودان

الإثنين، 01 مايو 2023 09:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة