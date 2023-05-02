المشدد 6 سنوات لفتاة انتحلت اسم شقيقتها للهروب من قضية أداب بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني، بالسجن المشدد غيابيا 6 سنوات للمتهمة "أ.إ.ح" والزمتها بالمصاريف الجنائية ، وأمرت بتصحيح أسم المتهمة ومحضر الشرطة والدعوي والحكم رقم 5419 جنح باب شرقي من " ي.إ.ح" الي " أ.إ.ح" وذلك في اتهامها بالتزوير في محرر رسمي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3758 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بقيام المتهمة بالتزوير في محرر رسمي محضر شرطة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم حماية الاداب بمديرية أمن الإسكندرية، أنه حال ورود معلومات بقيام المتهمة " أ.إ.ح" مقيمة محافظة البحيرة ، بالعمل في مجال الدعارة واستقطاب الرجال للعمل علي المتع الحرام بدون تمييز بمقابل مادي ،فتمكنت من ضبطها، وتحرر المحضر رقم 5419 لسنة 2022 جنح باب شرقي، وبسؤالها عن أسمها انتحلت أسم اخر غير أسمها، وادعت زوارا أنها تدعي "ي.إ.ح"، وقامت بالتوقيع بذاك الاسم بمحضر اقولها، وأضافت بأن مقصدها من ذلك هو الإفلات من العقاب واردف بأن الاسم المنتحل هو إسم شقيقتها ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبعد الاطلاع علي ما تم في التحقيقات وان المتهمة حال كونها ليست من أرباب الوظائف العمومية، قامت بالتزوير في محرر أميري، وأنها قد ارتكبت الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.