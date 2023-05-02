المرور تضع حدًا أقصى لسرعات المركبات على الطرق لتجنب الحوادث.. اعرف التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة المرور عن طريق بوابتها الإلكترونية مجموعة من السرعات التى يجب مراعاة أن يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق محدد منعا لوقوع الحوادث : ومنها

& داخل المدن:

40 كيلو متر فى الساعه للسيارات القاطره للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات

60كيلو متر فى الساعه لباقى أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

40 كم / الساعة لكافة أنواع المركبات.

& الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى تكون السرعات على الوجه الأتى

60كيلو متر فى الساعة لسيارات القاطره للمقطورات وأنصاف المقطورات..

70كيلو متر فى الساعة لسيارات النقـــل .

80كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل الركاب .

90كيلو متر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .

& الطرق الصحراويه

القاهرة/الاسكندريه ـ القاهرة /الاسماعيليه / بورسعيد ـ القاهرة / السويس ـ القاهرة /بلبيس ـ الاسكندريه /مطروح/ السلوم ـ القاهرة /الفيوم ـ وادى النطرون / .العلمين

70 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات

80كيلو متر فى الساعة للسيارات النقل .

90 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب ، والدراجات النارية ذات العجلتين .

100كيلو متر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .

السرعه للسيارات الملاكى على طريق القاهره العين السخنة 120كيلو متر فى الساعة.

& طريق القطامية / العين السحنة إلى هذه الطرق وتكون سرعة السير عليه وفقاً لما يلي :ـ

70 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات

80 كم / الساعة لمركبات النقل .

100 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب ( الأتوبيس ) ، والدراجات النارية ذات العجلتين

120 كم/ الساعة لباقى أنواع المركبات ( الملاكي ، الأجرة

& طريق حلوان / الكريمات الذي يربط بين طريق الأوتوستراد ( مصر الجديدة / حلوان) بطريق ( الكريمات / الزعفرانة ) إلى هذه الطرق وتكون سرعة السير عليه وفقاً لما يلي :

70 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات

80 كم / الساعة لمركبات النقل الخفيف

100 كم / الساعة لمركبات الأجرة والأتوبيس والدراجات النارية ذات العجلتين

120 كم/ الساعة لمركبات الملاكي

& طريق الزعفرانة / غارب / الغردقة إلى هذه الطرق وتكون سرعة السير عليه وفقاً لما يلي :

70 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات

80 كم / الساعة لمركبات النقل الخفيف

90 كم / الساعة لمركبات الأتوبيس والدراجات النارية ذات العجلتين

110 كم/ الساعة لمركبات لملاكي والأجرة

& يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترا في الساعة وخارج المدن 30 كيلومترا في الساعة .ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلو مترات في الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق .