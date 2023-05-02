اليوم السابع
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المرور تحرر 67 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:51 ص
المرور تحرر 67 ألف مخالفة خلال 24 ساعة رادار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (67832) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 
(12325) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(578) مخالفة السير بدون تراخيص.
‏(7) دراجات نارية مخالفة.‏
(30) مخالفة موقف عشوائى.
(15) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 
 
 

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