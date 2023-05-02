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القومى للأمومة والطفولة يمنع زواج فتاة قاصر بالقليوبية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:59 م
القومى للأمومة والطفولة يمنع زواج فتاة قاصر بالقليوبية زواج القاصرات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق المجلس القومى للأمومة والطفولة بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من إيقاف إتمام زواج فتاة قاصر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لم يبلغ عمرها الـ 15 عاما، حيث تبين أن الواقعة لم تتعدى الخطوبة للفتاة ولم يتم كتب الكتاب.
 
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بإخلاء سبيل الأم والأب بعد أخذ التعهد اللازم بعدم الزواج قبل بلوغ الفتاة السن القانونية للزواج، كما أمرت بإخلاء سبيل السيدة الوسيطة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيها.
 
وكان قد ورد بلاغ للنيابة العامة، باعتزام أب وأم على زواج نجلتهما التى لم تبلغ السن القانونية للزواج من أحد الأشخاص، على الفور تم التنسيق بين المجلس القومى للأمومة والطفولة ومديرية أمن القليوبية، وتم الانتقال لمكان الواقعة، وبالاطلاع تبين خطبة الفتاة التى لم تبلغ السن القانونية للزواج من أحد الأشخاص.
 
وتم ضبط الأب والأم والوسطية، وتم عرضهم على النيابة، التى أمرت بإخلاء سبيل الأب والأم، وكذلك إخلاء سبيل الوسيطة بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيها، وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم زواج الفتاة قبل بلوغ السن القانونية للزواج.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

المجلس القومى للأمومة والطفولة

مديرية أمن القليوبية

زواج القاصرات

فتاة قاصر



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