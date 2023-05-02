القافلة الدعوية لـ"وعظ بورسعيد" تجوب أرجاء المحافظة

بورسعيد - محمد عزام

انطلقت، القافلة الدعوية التى تنظمها منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية برئاسة الشيخ محمد عفيفي، لتجوب أرجاء محافظة بورسعيد للتوعية الدينية والرد على استفسارات المواطنين ووعظهم في مختلف الموضوعات التي تهمهم.

يقود القافلة الدعوية الشيخ محمد عفيفي، وتضم كل من : الشيخ صلاح عجوة، الشيخ احمد كحتت، الشيخ عبد الرحمن الصياد، الشيخ احمد عبد الله، الشيخ محمد لطفى، الشيخ محمود صلاح، الشيخ احمد الشربيني، الشيخ أحمد عبد السلام، الشيخ السيد ابو المعاطي، الشيخ احمد حمدين، الشيخ احمد راشد، والواعظتان ضحي حسن، وجهاد محمود.

وقال الشيخ محمد عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الازهرية ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، إن الإدارة تقوم بتنظيم العديد من القوافل الدعوية بشكل مستمر وتجوب شوارع المحافظة والاماكن العامة، مثل المقاهي وحديقتي فريال والمسلة، وعدد من المستشفيات، مصانع منطقة الاستثمار، المعدية، والملاحات في مدينة بورفؤاد، كما سيتم عمل زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية كمديرية التربية والتعليم، والشباب والرياضة، ودواوين الأحياء، لتكريم العاملين بها بمناسبة عيد العمال.

وأوضح الشيخ محمد عفيفي، أن القافلة الدعوية تهدف إلى التواصل المباشر مع الجمهور أثناء تواجدهم في اي مكان، وتوعية الشباب في قضايا، الحث علي العمل، وأهمية وقيمة العلم، التأصيل الأخلاقي، خطورة الشائعات، بالإضافة إلى حوار وفتوي متنقلة للرد علي جميع الأسئلة، أما بالنسبة لكبار السن

سنتحدث معهم عن الترابط الأسرى، والحفاظ علي البيئة، الحفاظ علي الماء، النظافة، والنظام.