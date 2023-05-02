وأفادت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأنه سيتم إغلاق المجال الجوي من منتصف الليل حتى الساعة السادسة من صباح يوم 17 مايو الجاري بالتوقيت المحلي للبلاد للسماح للسلطات باستبدال إمدادات ومزودات الطاقة غير المنقطعة.

ونقلت القناة الفلبينية عن مساعد مدير عام هيئة مطار مانيلا الدولي برايان كو قوله "سيتم إغلاق المجال الجوي الفلبيني بأكمله بسبب الصيانة المجدولة".

وكان وزير النقل الفلبيني جايمي باوتيستا قد أعلن في وقت سابق أن مركز إدارة الحركة الجوية - الذي يسيطر على الرحلات الداخلية والخارجية - قد انهار في الأول من يناير الماضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى فقدان الاتصالات والراديو والرادار والإنترنت.

وحدث الانقطاع في التيار الكهربائي في وقت كان يشهد عودة العديد من الأشخاص إلى العاصمة للعمل والدارسة بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وقد أجبر العطل السلطات على إلغاء مئات الرحلات أو تأخيرها أو تحويلها وهو ما أثر على أكثر من 65 ألف مسافر.

كما تسبب انقطاع التيار الكهربائي أمس الاثنين، فى المبنى رقم 3 بمطار في العاصمة الفلبينية (مانيلا) إلى إلغاء حوالي 40 رحلة محلية تابعة لشركة "سيبو باسيفيك" للطيران.