الصومال تترأس أعمال مجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية

بيشوى رمزى

قالت خديجة محمد المخزومي وزير البيئة بجمهورية الصومال الفيدرالية أن الصومال تتعهد بأعمال ناجحة خلال ترأسها للدورة القادمة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، وذلك لخدمة الشعوب وتعزير التعاون العربي المشترك.

كما حرصت خلال كلمتها التي القتها خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على التوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية و ذلك لحسن الاستقبال و الضيافة منذ وصول الوفد.

وأضافت أنه من المقرر ان يتم مناقشة مشروع جدول الاعمال، و الذي يهدف التعاطي مع التحديات التي تواجه العالم العربي وخصوصا فيما يخص القضية الابرز و هي تغير المناخ لما لها أثار سلبية على جميع الدول العربية.

وأشارت لدور الحكومة الصومالية و حرصها على بذل كافة الجهود لمواجهة التحديات المعنية بتغير، و التي بدأت باستحداثها لوزارة البيئة التي تترأسها منذ عام فقط ، ذلك نتيجة لحقيقة حتمية و هي ان الصومال تعد من اكثر الدول تضررا من التغييراتالمناخية.